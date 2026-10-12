EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 12 DE OCTUBRE DE 2026

AHORA SE PERDIERON 10 MDP EN LA SECTUR.

La secretaria de Turismo, Adda Solís Peniche, sacó a relucir su ignorancia en los asuntos que le competen, al declarar que no tenía injerencia ni recursos para el rescate de las Grutas de Xtacumbilxunaán. Tuvo que salir el diputado priista, Miguel Ángel Pool Alpuche, a recordarle que en el Presupuesto de Egresos 2026 de Campeche se destinaron 10 millones de pesos para la rehabilitación de ese atractivo turístico. ¿No leyó su presupuesto?

A menos de tres meses de que concluya el año, las Grutas de Xtacumbilxunaán continúan en el abandono, preocupa que Adda Solís aún no tenga un proyecto para rehabilitarlas y peor aún, que declare que no tiene dinero para hacerlo. Pues entonces, ¿en qué se gastó los diez millones de pesos? ¿Qué manejos turbios oculta que fue incapaz de rendir cuentas en su comparecencia en el Congreso?

Bien dice un refrán que la culpa no es del indio, sino de quien lo hizo compadre. Y aquí quien la puso en el cargo fue Layda Sansores, cuya corrupta administración destaca porque recibió más de 130 mil millones de pesos que no se ven reflejados en ninguna obra. Con el Centro Histórico y todos los atractivos en el abandono, el Gobierno de Todos los Corruptos Sansores está acabando con el turismo y con la economía de los campechanos. Que poca madre.

GOBIERNO DE SHEINBAUM ES UNA VERGÜENZA.

El que México tenga por primera vez a una mujer como presidente, más que dar orgullo, ya da vergüenza. Su doble discurso exhibe sus mentiras y compromisos. Se molestó con los gobernadores Mauricio Kuri —por poner una academia internacional para policías— y Maru Campos —por desmantelar un narco laboratorio—, pero defiende a capa y espada a Rubén Rocha Moya y a Marina del Pilar Ávila, ambos acusados de tener nexos con el crimen organizado, y a todos los exfuncionarios vinculados al saqueo del huachicol fiscal.

Sheinbaum anunció hace algunos meses la apertura de 6547 farmacias del Bienestar y la instalación de máquinas dispensadoras de medicamentos… mintió, pues la realidad es que continúa el desabasto de medicinas. Ahora anuncia que pondrá en operación 12,750 consultorios médicos gratuitos, mientras en todo el país continúan las protestas por falta de insumos médicos. Así, ¿cómo pretende operar sus consultorios si no hay insumos? Es obvio que sigue mintiendo.

Si encubre a quienes roban y le miente al pueblo, traiciona a los mexicanos. Y así nadie puede estar orgulloso de ella. La actitud y proceder de Claudia Sheinbaum robustece la versión de que no llegó a la presidencia por estar preparada para el cargo, sino porque tenía el compromiso de encubrir los saqueos y demás actos de corrupción de su antecesor, y eso claro, es motivo de vergüenza.