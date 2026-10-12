lunes, octubre 12, 2026
Lo último:
Nacionales

“LA GENTE ESTÁ CONTENTA CON EL GOBIERNO”: SHEINBAUM; ¿Y LOS QUE PROTESTAN Y DENUNCIAN DESABASTO DE INSUMOS Y MEDICINAS?

Durante su conferencia matutina de hoy desde Palacio Nacional, y a pesar de las manifestaciones de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y denuncias de pacientes por falta de insumos y medicinas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “la gente está contenta con el Gobierno”.

Al respecto, el periodista Manuel López San Martín aseveró: “La realidad es otra, pues hay médicos protestando en las calles, pacientes enfrentando el desabasto de medicamentos y familias de duelo por quienes han perdido la vida”.

También te puede gustar

FISCALÍA DE CAMPECHE VA CONTRA PERIODISTAS: LUCES DEL SIGLO

SUBE A 14 CIFRA DE MUERTOS POR DESCARRILAMIENTO DE TREN INTEROCEÁNICO: MUERE ABUELA DE NIÑA FALLECIDA EN ACCIDENTE

LA EXCÉNTRICA Y LUJOSA VIDA DE SILVANO AUREOLES COMO GOBERNADOR DE MICHOACÁN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *