SE CAE WHATSAPP EN MÉXICO Y DIVERSAS PARTES DEL MUNDO; FALLA EL ENVÍO DE IMÁGENES Y VIDEO

-LOS PROBLEMAS EMPEZARON ALREDEDOR DE LAS 13:30 DE HOY

Con más de 2 mil millones de usuarios a nivel mundial, cerca de las 13:30 horas de hoy lunes se registró una falla en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, tanto en México como en otras partes del mundo.

Los usuarios reportaron problemas para enviar y recibir mensajes, así como fallas en el envío de imágenes y videos. También se registraron dificultades para iniciar sesión, la aplicación quedó en estado de “Conectando” y hubo desconexiones en la versión web.

Hasta el momento, Meta no ha emitido un informe oficial sobre la falla, por lo que se recomienda utilizar vías alternativas como Telegram o SMS mientras se restablece el servicio.

De acuerdo con el sitio Downdetector, cerca de las 13:30 horas comenzaron los primeros reportes de fallas, los cuales aumentaron durante la siguiente media hora.

Los reportes provinieron de diversos centros urbanos del país, entre ellos Ciudad de México, Monterrey, Mérida, Guadalajara, San Luis Potosí y Tuxtla Gutiérrez.

Hasta el momento, la aplicación no ha emitido una postura oficial relacionada con los reportes de fallas de los usuarios.

El servicio de WhatsApp puede presentar interrupciones por fallas en los servidores de Meta, errores de software, tareas de mantenimiento o problemas de conectividad.

Fuente: N+, Al Calor Político, Oaxaca al Día Noticias.