343 EJECUCIONES EN 5 AÑOS MARCAN EL SEXENIO DE LAYDA SANSORES

-EL V INFORME OMITIÓ EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA QUE HA DEJADO 50 VÍCTIMAS EN LO QUE VA DE 2026

Entre las cifras que la gobernadora Layda Sansores San Román omitió en su Quinto Informe de Gobierno, se encuentra una de las más sensibles para Campeche: 343 personas ejecutadas en hechos de alto impacto durante los 5 años de su administración, entre 2021 y julio de 2026, en un estado que ella presume como seguro.

Tan solo durante julio de 2026 se documentaron 7 ejecuciones, además de ataques armados contra viviendas, personas lesionadas con arma de fuego, el hallazgo de una fosa clandestina y 4 personas privadas de la libertad y torturadas. Con ello, el acumulado anual asciende a 49 ejecuciones.

Por si fuera poco, la violencia inició este mes de agosto con el ataque armado ocurrido en la comunidad de Plan de Ayala, en el Municipio de Carmen, donde 3 personas perdieron la vida y 3 más resultaron heridas, hecho que coincidió con la jornada del Quinto Informe de Gobierno y que fue seguido por nuevos ataques armados en Escárcega y Hecelchakán durante el mismo fin de semana.

Entre los hechos más relevantes de julio destacan dos personas heridas por arma de fuego en Hampolol y Aguacatal; el hallazgo de una fosa clandestina con los cuerpos de un matrimonio desaparecido en Escárcega; la ejecución de dos hermanos en un rancho de Candelaria; el asesinato de un mototaxista en Sabancuy y ataques armados contra viviendas en Hecelchakán, Champotón, Ciudad del Carmen y El Jobal.

También, la ejecución del encargado de un expendio de cerveza en la colonia Chen Pec; el homicidio de un hombre frente a un establecimiento comercial en Ciudad del Carmen y la privación ilegal de la libertad de 4 personas en Calakmul, quienes posteriormente fueron localizadas con huellas de tortura.

En el balance del mes también se contabilizan tres personas lesionadas por arma de fuego, tres viviendas rafagueadas, una fosa clandestina con dos cuerpos y cuatro víctimas de privación ilegal de la libertad.

Mientras el eje de Seguridad del Quinto Informe destacó cifras de detenciones, cateos, recuperación de vehículos e inversión en equipamiento policial, no se presentaron resultados específicos sobre el combate a los grupos responsables de los hechos violentos que han marcado la agenda de seguridad en la entidad durante los últimos años.

Fuente: Seguimiento hemerográfico de hechos de alto impacto en Campeche, Fiscalía General del Estado de Campeche y Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.