lunes, agosto 3, 2026
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POR PRESUNTAS LESIONES Y AMENAZAS INVESTIGAN A POLICÍA DE TENABO

Tenabo.- El policía municipal Julio César López Uc fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones y amenazas, según el expediente AC-8-2026-168.

El denunciante, Arnoldo Eusebio Cabrera Moo, de 29 años, señaló que los hechos ocurrieron días atrás en un predio de la calle 18, en el barrio San Pedro, propiedad de José Leonardo Rejón Moo.

Afirmó que el agente presuntamente ingresó al domicilio y lo agredió con un palo de escoba, para luego resguardarse en su vivienda antes de la llegada de otros policías.

Cabrera Moo aseguró que las amenazas han continuado, ante lo cual solicitó protección y que el caso sea investigado conforme a la ley.

Hasta ahora, las autoridades no han fijado una postura oficial, por lo cual se espera el avance en las investigaciones y la versión del elemento señalado.

Fuente: La Voz del Xtakay.

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