ES HUGO AGUILAR EL MINISTRO MÁS IGNORANTE: MINUTO CRÍTICO

En un video difundido en sus redes sociales, el medio Minuto Crítico sentenció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación… del Bienestar, será presidida por alguien que no sabe ni dónde está parado: Hugo Aguilar.

El próximo presidente del máximo tribunal del país, agregó, ha demostrado que sigue sin entender sus funciones, pues pese a que artículos constitucionales determinan como obligatorio el uso de la toga, salió con la brillante idea de promover una iniciativa para eliminar esa norma.

Además, continuó, aunque está establecido en la Constitución que los poderes de la unión, incluida la Corte, deben estar en la Ciudad de México, quiere una Corte itinerante, “como si fuera caravana de circo”.

Y aunque la guayabera y el circo pueden ser ideas grandiosas, sin embargo, no está en sus manos cambiar la Constitución, y cuando se le preguntó a Hugo Aguilar sobre el control constitucional, respondió que la Corte no tiene competencia para revisar los vicios de proceso legislativo, recalcó el medio, y preguntó: “¿No sabe que existen la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional? El problema no es sólo su ignorancia, sino también su descaro”.

Así, pese a no tener una trayectoria académica sólida será el árbitro final de la legalidad en México, pero no es su culpa, sino de quien lo impulsó, de quien lo respaldó y de los que lo votaron, esos que se están acostumbrando a que la mediocridad gobierne, sentencia, y finaliza: “Está a punto de arrancar en este puesto, ¿aún le dará tiempo de estudiar derecho?”.