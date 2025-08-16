Tenemos una historia de lucha cruenta para ganarnos nuestras libertades y no las vamos a perder por las ocurrencias de un grupo izquierdistas trasnochados…

“Vaya que ha causado revuelo la declaración del Gobierno estadunidense, de que nuestra tierra, lo mismo que el reino de Cabezolandia, están “libres” de riesgos de terrorismo, pues con ello esperan acaparar a los turistas gringos que gustan visitar nuestro país y disfrutar de sus recursos naturales” comentó el poeta Casimiro, al abrir la tertulia vespertina con sus amigos del Parque Principal.

–No esperes una arribazón impresionante de turistas, recomendó cauteloso el bolero don Memín. Tal vez eso ayude a que incremente un poco el turismo de convenciones, pero es raro que en estas tierras del pan de cazón se realicen ese tipo de reuniones internacionales, así que nos beneficiará en poco o nada tal declaratoria”.

–“Yo la verdad no entiendo a este Gobierno, se quejó como siempre doña Chela. Pareciera que, como nos burlan los yucas, todo hacemos al revés. Pues apenas se emitía esa declaratoria de que “estamos libres de terrorismo”, cuando colocaron en Palacio de Gobierno banderas de Venezuela, fotos de su presidente Maduro y colocaron luces con los colores que identifican a esa nación. Solo falta que pongan la foto de Bin Laden o las banderas de los talibanes” expresó.

–“Tiene su origen ideológico incitar a la veneración de Maduro en nuestra tierra, comentó con un dejo de sapiencia el viejo don Julián. Él representa todo lo que el Gobierno guinda ambiciona y sueña, empezando con la perpetuación del poder a través de la dictadura, y con el control total de los medios de información, el acotamiento de la libertad de expresión y el manejo arbitrario y discrecional de la fuerza pública, del presupuesto y de todos los poderes del Estado. Los ideólogos radicales cuatroteros realmente sueñan de verdad con venezolizar a nuestra patria” pontificó.

–“Si para allá va la cosa, entonces yo me declaro In-Maduro, contestó de inmediato el bolero don Memín. Y creo que en general, la mayoría de nuestros connacionales son contrarios a la ideología del dictador venezolano. Tenemos una historia de lucha cruenta para ganarnos nuestras libertades y no las vamos a perder por las ocurrencias de un grupo izquierdistas trasnochados” aseveró.

–“Siendo así las cosas yo también me declaro In-madura, proclamó doña Chela, y la exijo a la Tía gobernante que no se atreva a sugerir que los habitantes de esta bendita tierra simpatizamos con ideologías totalitaristas o absolutistas, cuando eso es lo que más aborrecemos, y por eso repudiamos ampliamente sus intentos por censurar la libertad de expresión, somos libres y seguiremos siendo libres, y si en algún momento tenemos que luchar por recuperar nuestras libertades, anótenme en la lista de las nuevas Adelitas para dar la batalla” subrayó.