“TÓMELO CON CALMA”: INCREMENTO DE MOTOCICLETAS COMO MEDIO DE TRANSPORTE.

Por: Fernando Mora Guillén.

· Crecimiento del Cine Mexicano.

· Incremento de motocicletas como medio de transporte.

· Turismo la expectativa ante la Copa del Mundo 2026.

El Gobierno Federal destacó esta semana el crecimiento del cine mexicano; al término de la conferencia del pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó un video que destaca las acciones que se llevan a cabo para impulsar la producción cinematográfica.

Hace algunas semanas, creadores, artistas, y productores, presentaron ante las autoridades, la demanda de regular el uso de la inteligencia artificial, argumentando que las voces de actores, de conductores, y locutores de doblaje, son clonadas o reproducidas, incluso en campañas publicitarias oficiales, como las del Instituto Nacional Electoral.

Claudia Sheinbaum ha impulsado la nueva Cineteca, y acciones para incentivar la producción cinematográfica; sin embargo en el poder legislativo, no hay señales de tener interés por adecuar el marco legal, para el pago de derechos por exhibición, y como se señaló, el uso de las nuevas tecnologías en producciones.

Tómelo con interés.- En este espacio hemos reiterado el vacío legal, en la regulación sobre la movilidad en motocicletas. La semana pasada falleció una usuaria de aplicaciones de transporte, ante el uso de motocicletas sin equipos de seguridad.

El uso de motocicletas como medio de transporte en aplicaciones de movilidad, no está permitido pero tampoco está reglamentado. El incremento de accidentes es una alerta importante, para que las autoridades tomen cartas urgentes en el tema.

Finalmente, también hay un incremento importante en los delitos que se comenten usando motocicletas como medio de transporte; por lo que como se alertó desde el mes de abril en este espacio, en caso de que las autoridades no atendían el tema, sucederá lo que pasó hace una década en Colombia y Venezuela.

Tómelo con atención.- El Turismo es el mayor beneficio que podría dejar a nuestro país la Copa del Mundo 2026. Más allá del incremento que pueda representar un evento como el Mundial de Futbol, sería la consolidación de los destinos mexicanos, el mayor beneficio en el mediano, y largo plazo.

Una estrategia que garantice la promoción turística, la movilidad, la seguridad y protección de los visitantes, debe ser la prioridad para autoridades de los tres niveles de gobierno.

Twitter: @Fernando MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora