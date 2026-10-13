martes, octubre 13, 2026
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“EN LUGAR DE INAUGURAR CARRETERAS QUE SE DETERIORAN, REVISE EL HOSPITAL DE CANDELARIA”, LE EXIGEN A LAYDA

Candelaria.– Señora gobernadora, en lugar de inaugurar carreteras que se deterioran, por qué no revisa el Hospital de Candelaria, donde hacen falta muchas cosas y los equipos entregados hace poco no funcionan, ¿qué nos está pasando?, recriminó Regio de la Cruz.

Calificó como terrible la situación del nosocomio con los casos de una niña con dolor de muelas y un adulto mayor que requerían atención médica, pues no fueron atendidos de manera oportuna y digna.

Además, recordó que años atrás su hija llegó grave al nosocomio y sólo el doctor Rodrigo Meza y una enfermera salieron a auxiliarla.

El ciudadano exigió a Layda Sansores y al alcalde Jaime Muñoz Morfín que supervisen el hospital para atender las carencias y necesidades.

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