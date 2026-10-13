AL MENOS 10 DISPAROS RECIBIÓ “EL GATO” EN SABANCUY; FISCALÍA INVESTIGA POSIBLE VÍNCULO CON “EL 02”

Al menos 10 disparos habrían realizado los sicarios que le quitaron la vida Miguel A. M. H., alias “El Gato”, durante la mañana del lunes 12 de octubre, cuando se encontraba a la entrada de un rancho ubicado en el kilómetro 54, en la zona de Sabancuy, municipio de Carmen.

En el lugar de los hechos fueron localizados varios casquillos percutidos, que son analizados por el Laboratorio de Balística de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM). Los estudios buscan determinar si las armas utilizadas en el homicidio están relacionadas con otros hechos violentos de alto impacto registrados anteriormente.

Según la información proporcionada, la causa de muerte de Miguel A. M. H. fue un traumatismo toracoabdominal provocado durante la agresión armada. Una de las líneas de investigación que siguen las autoridades es una posible relación entre el asesinato de “El Gato” y “El 02”, detenido en julio de este año en Tabasco y posteriormente trasladado a un Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO).