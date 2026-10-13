SORPRENDEN A SÍNDICA MARCIA HERNÁNDEZ REGALANDO CAMISAS DE “AMOR POR CAMPECHE FUERA DEL CEDAR; ¿Y LA AUTORIDAD?

En lo que constituye una violación a la ley electoral, la síndica de Hacienda del Ayuntamiento de Carmen, Marcia Hernández, fue sorprendida repartiendo camisetas con imagen y logo “Amor por Campeche, fuera de la unidad deportiva del Cedar.

Lo que originó que la síndica fuera descubierta fue la larga fila de madres y jóvenes para recibir su playera promocional morenista, durante un evento infantil y familiar.

Ante esta conducta ilícita en el ramo electoral, surgen preguntas como: “¿por qué la síndica de Hacienda repartía camisetas en lugar de supervisar las finanzas municipales?, ¿con qué dinero fueron pagadas las camisetas?, ¿quién ordenó la repartición?, y ¿cuándo actuará la autoridad electoral?”.

Video: El Voceador.