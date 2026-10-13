¡MOVIMIENTO CIUDADANO Y DIPUTADAS INDEPENDIENTES PIDEN REVISAR RECURSOS Y EQUIPOS DEL MUSEO “EL PALACIO” Y EL VIDEO MAPPING DE CAMPECHE!

– ¡Los bienes culturales se pagaron con dinero de los campechanos y nadie explica dónde están!

El destino de los recursos públicos y las condiciones actuales de los equipos destinados al museo “El Palacio” y al espectáculo de video mapping “Celebremos Campeche” llegaron al Congreso del Estado, donde legisladores de Movimiento Ciudadano y diputadas independientes presentaron una propuesta para solicitar información sobre ambos proyectos culturales.

La iniciativa plantea requerir información complementaria a la Secretaría de Bienestar y al Instituto de Cultura y Artes del Estado, con el propósito de conocer la situación actual de los bienes, equipos y recursos destinados a estos espacios.

También propone promover una revisión por parte de las autoridades competentes en materia de fiscalización, para verificar las condiciones en las que se encuentran los recursos y bienes asignados a los proyectos.

Los promoventes destacaron la importancia de estos espacios para el patrimonio cultural de Campeche y consideraron necesario contar con información suficiente que permita dar seguimiento al uso y conservación de los bienes públicos.

La propuesta fue turnada a comisiones del Congreso del Estado para su análisis, donde se determinará la procedencia de las solicitudes de información y las posibles acciones de revisión conforme a la ley.