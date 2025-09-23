TE ADELANTO EN UNAS HORAS VERÁS GRANDES MOVIMIENTOS Y ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN LA CEMENTERA CRUZ AZUL EN HIDALGO: ¿SABES POR QUÉ?

Por: Simon Levy

¿Sabías que Gerardo Fernández Noroña, en complicidad con Andrés Manuel López Beltrán, ha operado negocios multimillonarios de cemento en México?

Sí: han bloqueado deliberadamente a la Cooperativa Cruz Azul para darle ventajas a cementeras extranjeras y quedarse con el control de los grandes contratos de obra pública en el país, las casas del bienestar, el tren maya y miles de obras.

Con más de 4,000 millones de pesos de ganancias para Andy y Noroña.

Y hay más: en breve te voy a revelar las cifras exactas de estas operaciones y cómo Noroña ha operado en Hidalgo, apoyándose en candidatos y perfiles locales, para afianzar negocios cementeros que lo financian en la sombra.

De ahí se mueve gran parte de dinero no declarado, triangulado hasta llegar a Venezuela.

Pero lo más fuerte apenas empieza:

la Fiscalía General de la República @FGRMexico ya va en contra de Andrés Manuel López Beltrán.

Su operador y mano derecha, Víctor Manuel Velázquez Rangel ha sido imputado por actos de terrorismo, y en este momento existe una carpeta de investigación abierta en la FGR que ya se persigue con toda la fuerza.

Prepárate, porque en los próximos días voy a darte el nombre de ese operador clave —la pieza que conecta el dinero del cemento, la política en Hidalgo y la red internacional de corrupción que sostiene al régimen.

Este es el caso de cómo Julio Menchaca tiene una guerra abierta contra Andy.

Lo que viene no es rumor: es la verdad que va a sacudir a México y que ya está en manos de 🇺🇸 .

Grandes cantidades de dinero 💰 trianguladas a Venezuela de Noroña y Andy por el negocio cementero más grande de México.

Publicación original: https://x.com/SimonLevyMx/status/1962288044368908505