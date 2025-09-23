ATAQUE ARMADO CONTRA EMPRESA BACHOCO EN IMI I; EMPLEADOS DETIENEN A UNO DE LOS SICARIOS

Momentos de tensión se vivieron en el poblado de Imi |, cuando cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas abrieron fuego en al menos cuatro ocasiones contra la sucursal de Bachoco.

De acuerdo con testigos, dos de los agresores ingresaron al local mientras los otros permanecieron afuera. Tras la balacera, los trabajadores de la empresa, cansados de la inseguridad, decidieron actuar por su cuenta y lograron detener a uno de los presuntos sicarios, quien resultó lesionado y fue atendido por paramédicos del SAMU antes de ser trasladado a un hospital bajo custodia policial.

La segunda motocicleta utilizada en el ataque quedó abandonada sobre la avenida Benito Juárez, mientras que los otros tres implicados lograron escapar, dos de ellos internándose en el monte. En la zona se desplegó un fuerte operativo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, quienes aseguraron el perímetro e iniciaron las investigaciones correspondientes.

No se reportaron empleados heridos por proyectiles de arma de fuego, aunque la movilización generó pánico entre quienes se encontraban en la pollería.