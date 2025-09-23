EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PROTESTAS OPACAN GIRA PRESIDENCIAL.

No resultó nada tersa la gira de la presidente Claudia Sheinbaum por el sur del país. En Guerrero y Chiapas, la Comisión Estatal de Trabajadores de la Educación protestaron por el hostigamiento al magisterio y la agresión a un periodista, y exigieron la reinstalación de una mesa tripartita de diálogo. Dejaron claro que la libertad de expresión no se negocia y que no tolerarán más ataques del Estado.

En Oaxaca, miembros de la Sección 22 de la CNTE acusaron al gobernador Salomón Jara de enviar grupos de choque contra los docentes movilizados; y en Campeche la agrupación Campeche por las 40 Horas exigió a la Presidente medidas concretas ante las más de 125 mil personas desaparecidas en México, “que no son accidentes sino crímenes que ocurren con la complicidad de las autoridades”, y porque la inseguridad se ha convertido en una preocupación constante para los campechanos.

Llamó la atención que mientras en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz se organizaron eventos masivos en estadios para los eventos de Claudia Sheinbaum, en Campeche se utilizó la Concha Acústica, un espacio de limitada capacidad que no alberga más de 1500 personas, el cual abarrotaron con personal de gobierno que fue obligado a asistir.

CAMPECHANOS REPRUEBAN A LAYDA.

El ranking de gobernadores del pasado mes de agosto de Mitofsky afirma que Layda Sansores es la cuarta peor del país, en congruencia con el sondeo de septiembre realizado por Rubrum, que la coloca como la sexta peor. Así la evaluaron los campechanos:

Su desempeño tuvo reprobatoria calificación de 4.82 —continúa el decrecimiento económico—, en manejo de la seguridad pública 4.77 —los asesinatos se siguen incrementando—, en cercanía con la población 5 —pasa la mayor parte del tiempo fuera del Estado—, la evaluación del sistema de salud es de 4.88 —se padece el desabasto de medicamentos—, en calidad y eficiencia del transporte público 5.94 —no opera bien el Ko’ox—, en calidad y estado de las obras públicas 5.41 —casi no hay obra pública— y en transparencia y acceso de la información sólo 4.99 —no la hay—. Salió ¡reprobada en todo!

La estrategia de Layda Sansores de inventar enemigos de la democracia, sembrar odio y polarización, y acusar corrupción ajena cuando se encubre la propia, no le ha dado resultados. Su gobierno mantiene a Campeche decreciendo con crisis de empleo formal, son cada vez peores los servicios de salud y alarma la inseguridad. Sin resultados positivos, ¿cómo quiere que le aplaudan?