SEIS DETENIDOS POR SECUESTRO Y ASESINATO DE EMPRESARIO “RICHARD MADERAS” EN TABASCO

El Fiscal General del Estado de Tabasco, Óscar Tonathiu Vázquez, confirmó esta mañana la detención de seis personas relacionadas con el secuestro y asesinato del empresario carmelita conocido como “Richard Maderas”, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado dentro de una maleta en el municipio de Huimanguillo.

De acuerdo con las autoridades, las primeras tres detenciones corresponden a dos jóvenes originarias de la colonia El Torito y un sujeto directamente implicado en el crimen. Posteriormente, se aseguraron a otros tres involucrados, también residentes del mismo municipio, quienes presuntamente participaron tanto en el secuestro como en la negociación del rescate.

Las investigaciones revelan que los responsables pretendían exigir 10 millones de pesos a cambio de la liberación del empresario, pero la situación derivó en un desenlace violento que culminó con el hallazgo del cuerpo días después de su desaparición. La Fiscalía informó que continuará con las indagatorias para determinar si existen más personas involucradas y esclarecer la participación de cada detenido en este caso que ha conmocionado a la región.