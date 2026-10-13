PT ACUSA A MORENA DE ALEJARSE DE LA IZQUIERDA Y AMAGA CON ROMPER LA ALIANZA RUMBO A 2027

Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, acusó a Morena de desplazarse hacia el centro-derecha y advirtió que su partido no está dispuesto a seguir esa ruta. Además, reclamó los espacios que obtuvo el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dentro de la alianza y exigió cambios en la negociación de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

“Sentimos que como está hasta ahora se está moviendo al centro derecha. Y no queremos nosotros para allá”, declaró Sandoval, quien defendió la trayectoria del PT como aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluso antes de la creación de Morena, y sostuvo que su partido representa la verdadera esencia de la llamada Cuarta Transformación.

El dirigente petista también exigió nuevas encuestas en Michoacán, Colima, Zacatecas y Nuevo León, bajo un método previamente acordado entre los partidos aliados. Como parte de las negociaciones para 2027, planteó tres escenarios: que el PT compita solo en los 17 estados donde habrá elecciones, que se separe de Morena en algunas entidades o que se mantenga la coalición completa.

Aunque el PT no ha anunciado una ruptura definitiva, Sandoval dejó claro que la continuidad de la alianza está sujeta a cambios en la relación con Morena, particularmente en la distribución de candidaturas y la participación de sus aliados en las decisiones. Las diferencias sobre los espacios políticos y el método para elegir aspirantes colocan la negociación de la coalición rumbo a 2027 en el centro de la disputa entre los partidos.