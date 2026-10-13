NO HAY OPORTUNIDADES LABORALES DIGNAS EN CAMPECHE: MARENM GUZMÁN; “INSUFICIENTE LA PROMESA DE LAS AUTORIDADES DE QUE HABRÁ TRABAJO”

-Alarmante la pérdida de 11 mil 275 trabajos formales entre diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025

A través de sus redes sociales, la actriz, cantante y bailarina Marenm Guzmán expuso que la gente de Campeche no tiene trabajo por falta de oportunidades dignas, y no porque no tenga ganas de salir a buscarlo.

Hace poco, relató, decenas de personas formaron larga fila en busca de empleo en una empresa de materiales para construcción que recién estaba abriendo sus puertas, ante lo cual surge la pregunta de por qué hay tanta gente compitiendo por una oportunidad laboral.

Marenm Guzmán expuso que de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Empleos, en la entidad campechana perdió 11 mil 275 trabajos formales entre diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025. “No es percepción, sino una cifra alarmante”.

Constantemente se habla de inversiones, crecimiento económico y oportunidades que supuestamente llegan a Campeche, y el problema no termina cuando se consigue empleo, pues hay que ver salarios, las condiciones que el empleador ofrecen para crecer como persona, incluso cuando se preparó por años. “De qué sirve estudiar una carrera si no vas a encontrar en dónde desarrollarte”, cuestionó.

Las autoridades, añadió Marenm Guzmán, tienen la responsabilidad de impulsar políticas que favorezcan el desarrollo económico y nos ofrezcan oportunidades dignas, porque la gente no sólo necesita promesa de que habrá trabajo.