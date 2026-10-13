EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 13 DE OCTUBRE DE 2026

LAYDA Y MARCELA, CÓMPLICES DE ABUSOS.

Pese a que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) emitió desde junio una medida cautelar contra la abusiva Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana —léase Marcela Muñoz Martínez—, por cometer “posibles” violaciones a derechos humanos en el manejo de personas detenidas antes de ser presentadas ante un juzgado Cívico. Layda Sansores hizo caso omiso a los excesos de su amada amiga guanajuatense.

Un nuevo resolutivo de la Codhecam emitido hace un mes confirmó las violaciones de Marcela Muñoz a los derechos humanos de los policías enviados al operativo de Koben por su omisión a los deberes de custodia y protección al enviar a los policías sin equipo adecuado; por rendir informes falsos o negar la verdad de lo ocurrido al minimizar los hechos en la versión oficial; y por actuar con grave negligencia al colocar a las mujeres policías en primera línea sin protección.

Ambos resolutivos ratifican que Muñoz Martínez ejerció indebidamente el servicio público —tipificado en el artículo 214 del Código Penal Federal con sanciones de 2 a 7 años de prisión y multas de 30 a 150 días—, lo que obliga a su inmediata destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos. ¿Por qué Layda Sansores la protege y encubre tanto? Pues porque son cómplices en esos abusos. Más claro, ni el agua.

SIGUEN ENGAÑANDO A LOS ATASTECOS.

Cuando estaba en campaña, Layda Sansores prometió a los pobladores de Atasta una subestación eléctrica que les garantizaría el suministro de energía. Para ello, consiguieron un terreno al que le construyeron una barda perimetral, pero han pasado cinco años desde que inició este nefasto Gobierno de Todos los Corruptos Sansores, y los atastecos siguen pasando las de Caín con la luz.

Según el último acuerdo anunciado por la CFE y Sansores, la subestación debió estar funcionando al 100% esta semana, pero ¿qué cree? Pues que siempre será hasta diciembre cuando entre en operación. Una mentira más para ganar tiempo y calmar los ánimos de los pobladores, a los que Sansores quiso endulzar diciendo que Pablo Gutiérrez estaba presionando para que les cumplan.

La respuesta de los atastecos fue inmediata: “ese pinche maricon irresponsable nunca se preocupó por nosotros… que se vaya a la chingada… queremos que nos cumplan y dejen de mentir…”. La realidad es que es lamentable que Sansores le siga mintiendo a los atastecos. ¿Qué les va a argumentar en diciembre? ¿Qué no hay gas para operarla? ¿Por qué ni siquiera exhibió fotos que muestren ese 60% de avance que dijo que había? Mentiras y más mentiras.