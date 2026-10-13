¡ALERTA! COLAPSAN DOS POSTES DE LA CFE, DEJAN SIN LUZ A FAMILIAS DE LA BIVALVO Y EXPONEN A TODOS AL PELIGRO

SUCESO OCURRIÓ A LA 1 DE LA MADRUGADA DE HOY Y HASTA LAS 8 DE LA MAÑANA LA EMPRESA NO HABÍA ENVIADO CUADRILLAS DE TRABAJADORES

Ciudad del Carmen.- Las fuertes lluvias y rachas de viento registradas durante la madrugada de hoy martes, provocaron la caída de dos postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la avenida Paseo del Mar, esquina con calle Laurel, en la colonia Bivalvo de Ciudad del Carmen, lo que dejó sin luz a los vecinos y entorpeció el tráfico vehicular.

El desplome ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, lo que además de los inconvenientes para los residentes de ese sector, obligó a automovilistas a usar otra arteria para llegar a sus destinos.

Habitantes manifestaron su molestia debido a que hasta después de las 8:00 de la mañana, personal de la CFE no había acudido a retirar las estructuras ni a restablecer el servicio eléctrico. Además, señalaron que los postes presentaban deterioro desde tiempo atrás.

La situación mantiene preocupadas y molestas a las familias, principalmente por los alimentos y medicamentos que requieren refrigeración, mientras los cables caídos representan un riesgo para peatones y automovilistas, especialmente por los encharcamientos en la zona.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni vehículos dañados durante el desplome.