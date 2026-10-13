martes, octubre 13, 2026
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SOCAVÓN EN LA CARRETERA CANDELARIA–SALTO GRANDE PONE EN RIESGO A AUTOMOVILISTAS

EXIGEN RÁPIDA SOLUCIÓN AL ALCALDE JAIME MUÑOZ

Candelaria.– Un socavón en la carretera Candelaria–Salto Grande representa un riesgo para los automovilistas, ante lo cual residentes exigen a las autoridades municipales encabezadas por Jaime “El Patroncito” Muñoz Morfín tomar cartas en el asunto y solucionar el problema lo más pronto posible.

Según Protección Civil, el deslave se originó por las precipitaciones y el flujo de agua a través de las alcantarillas, y sólo ha evaluado los daños para determinar las acciones para atender la afectación.

El exhorto a los conductores es reducir la velocidad y extremar precauciones al pasar por ese tramo, para evitar accidentes.

Inicialmente, vecinos cortaron la maleza cercana para que los automovilistas se percaten del hueco.

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