“CUANDO NUESTRA VIDA COLAPSÓ, USTEDES ESTUVIERON AHÍ”; PIDEN APOYAR LA LUCHA DE TRABAJADORES DEL IMSS

– NO ES VOCACIÓN SOPORTAR EL ABANDONO; MARIANA VALLE ALZA LA VOZ

En sus redes sociales, la creadora de contenido Mariana Valle cuestionó en qué momento empezamos a llamar vocación a la capacidad de sobrevivir al abandono institucional, en relación con las protestas del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para exigir condiciones dignas para atender a la población y salarios justos.

Relató que una usuaria de redes sociales contó que una doctora del Seguro Social no tenía gel para realizarle un ultrasonido a una mujer embarazada, por lo que sacó de su bolsa un gel antibacterial. La médica lloró e incluso ofreció disculpas por no utilizar el producto adecuado, gesto que la paciente agradeció.

En distintos estados del país, remarcó Mariana Valle, trabajadores de la salud se manifestaban para exigir condiciones dignas para atender a la población y salarios justos. Ante ello, preguntó: “¿En qué momento comenzamos a considerar extraordinario tener que salir a las calles para exigir lo que debería estar garantizado?”.

La salud y la dignidad son derechos que no deberían depender de cuánto sea capaz de resistir una sociedad antes de ser escuchada, aseveró, y citó una frase: “Colapsen al país si es necesario, porque cuando nuestra vida colapsó, ustedes estuvieron ahí para nosotros”.