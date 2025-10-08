CON AVAL PRESIDENCIAL, CÁRTEL DE MACUSPANA LE EXPROPIA A ALITO CON LA CONSIGNA DE APLASTAR TODA DISIDENCIA POLÍTICA: CÓDIGO MAGENTA

En una transmisión a través de redes sociales, Rodrigo Carbajal, director editorial de Código Magenta, expuso que la denuncia de Alejandro Moreno contra el Cártel de Macuspana (que incluye, entre otros, a los hijos de AMLO) no es una improvisación, pues hay el gran rumo de “Los amigos de Alito en Washington y en el Departamento de Estado”, y trajo como consecuencia la activación del foco rojo de la expropiación por ser avalado por la Presidencia de la República, lo que además implica la desaparición de todos los contrapesos del Estado y la consigna del sistema de aplastar toda disidencia política.

Expuso que Alito Moreno, en su denuncia contra el Cártel de Macuspana, no la está haciendo solo. No es una improvisación. En las mesas del poder cada vez se escucha más ese gran rumor de “Los amigos de Alito en Washington” y “‘Los amigos de Alito en el Departamento de Estado”.

Agregó que que tras nombrar, entre otros, a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a Adán Augusto, la reacción del sistema viene a través de la principal rival política histórica de Alito: la gobernadora de Campeche, con lo cual se activa el foco rojo de la expropiación al ser avalado desde la Presidencia de la República.

Y Rodrigo Carbajal advirtió: “Lo que está pasando en la república bananera de Campeche de Layda Sansores, eventualmente va a terminar pasando en el resto del país. Esa es la gran alerta que tendrían que tener en cuenta los empresarios, los inversionistas y los hombres y mujeres interesados en la estabilidad política y económica”.

¿Por qué la presidenta hace este juicio sumario y avala esta expropiación?, se preguntó, y respondió: “Porque se está en la transición de un sistema donde se están desapareciendo todos los contrapesos del Estado, donde ya se decretó una sobrerrepresentación, una reforma constitucional que elimina muchos derechos que tienen los mexicanos y las minorías, y además el Estado le está quitando las armas a los ciudadanos para defenderse, como la autoritaria y reciente la Ley de Amparo de la 4T, y no hay una Claudia Sheinbaum que diga ‘aquí pintamos la raya’, sino la consigna es aplastar toda disidencia política. Eso ya no es una República”.