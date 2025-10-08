TEPJF ORDENA REINSTALAR A NELLY MÁRQUEZ TRAS DETERMINAR QUE EL TEEC ACTUÓ DE FORMA ARBITRARIA E IRRESPONSABLE

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la restitución de Nelly Márquez y su planilla en la dirigencia estatal del PAN Campeche, luego de establecer que se vulneró su derecho de acceso a la justicia en el proceso interno del partido.

En el expediente SUP-REC-273/2025, el máximo tribunal electoral del país concluyó que el Tribunal Electoral del Estado de Campeche mantuvo cerradas sus oficinas de manera arbitraria e irresponsable, lo que impidió que los militantes panistas presentaran sus impugnaciones dentro del plazo legal. Esta acción obstaculizó el derecho de Márquez a defender su triunfo en la elección interna del 23 de marzo de 2025, donde obtuvo la presidencia del Comité Directivo Estatal con una ventaja del 15 por ciento.

La Sala Superior determinó que el órgano local incurrió en un proceder doloso o, al menos, gravemente imprudente, alineado a intereses ajenos a la imparcialidad judicial. Por ello, instruyó a la Sala Regional Xalapa emitir una nueva sentencia que repare los derechos vulnerados y restituya la certeza jurídica de la planilla ganadora.