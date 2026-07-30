POR NEGLIGENCIA EN EL IMSS-BIENESTAR “QUIROGA” MI HIJO PUEDE PERDER UNA PIERNA, DENUNCIA LA MAMÁ; ¿NO QUE ESTAMOS BIEN EN EL RUBRO DE SALUD?

PASÓ MÁS DE 30 DÍAS HOSPITALIZADO SIN QUE LO OPERARAN Y LO ENVIARON A TABASCO

A más de un mes de estar hospitalizado sin ser intervenido quirúrgicamente, el estado de salud de Miguel David, de 21 años y con fractura de tibia y peroné, se ha complicado al grado de que ahora corre el riesgo de perder esa pierna, denunció su madre Claudia Cámara.

La mujer recordó que el pasado lunes acudió a los medios de comunicación para denunciar que su hijo llevaba 31 días internado en el Hospital IMSS-Bienestar “María del Socorro Quiroga Aguilar”, en Carmen, sin recibir la cirugía que necesitaba.

Tras hacerse pública la denuncia, esa misma noche el joven fue trasladado al Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”, en Villahermosa, Tabasco, donde fue valorado por un traumatólogo.

Sin embargo, la familia recibió una noticia aún más preocupante, pues el especialista les explicó que por el tiempo transcurrido sin recibir la atención adecuada, la fractura comenzó a consolidarse de manera incorrecta, por lo cual la cirugía ahora representa un mayor riesgo por la posibilidad de que pierda la extremidad si se presentan complicaciones.

Claudia Cámara aseguró que inicialmente le informaron que la operación podría realizarse el próximo miércoles, pero luego el director del hospital le indicó que podría demorar hasta 2 semanas más y le recalcó que ese hospital no tenía por qué asumir la responsabilidad derivada de la presunta negligencia en Carmen.

La madre lamentó que pese al traslado, su hijo continúe sin fecha definida para la cirugía, y denunció que las autoridades médicas de Carmen, Campeche y Villahermosa sólo se responsabilizan unas a otras, sin ofrecer una solución concreta.

Anunció que promoverá un amparo, para presionar a las autoridades de salud para que la operación se realice lo antes posible, pues su hijo, de 21 años de edad, quedó muy afectado emocionalmente al enterarse que podría perder la pierna por el retraso en su atención médica.