MOTOCICLISTA DERRAPA Y MUERE EN LA CARRETERA SILVITUC–ALTAMIRA DE ZINÁPARO

Sobre la carretera estatal Silvituc–Altamira de Zináparo, un motociclista perdió la vida luego de derrapar con la unidad que conducía, la tarde de ayer miércoles.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre perdió el control de la motocicleta, avanzó varios metros sobre el pavimento y terminó entre la maleza, a un costado de la carpeta asfáltica.

Al sitio acudieron elementos de las corporaciones policiacas y personal de emergencias, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Berna, en tanto autoridades acordonaron la zona rea mientras personal de la Fiscalía llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.