¡IMPARABLE LA ESPIRAL DE VIOLENCIA! AHORA BALEAN CASA EN ABELARDO L. RODRÍGUEZ; ¿OTRO HECHO AISLADO?

Ciudad del Carmen.- Sujetos armados dispararon en contra de una vivienda de la localidad de Abelardo L. Rodríguez, en el Municipio de Carmen, a menos de 24 horas de que sicarios ultimaron a balazos a un hombre en la colonia Tila de Ciudad del Carmen.

La espiral de la violencia sigue en aumento en la entidad campechana, mientras las autoridades estatales insisten que se trata de “hechos aislados”.

El atentado contra los ocupantes del domicilio fue perpetrado durante la madrugada de hoy jueves 30 de julio por dos sujetos que se transportaban en un vehículo. No hay personas heridas o sin vida.

En la fachada de la casa quedaron varios impactos de bala, y al sitio llegó personal de la Guardia Nacional (GN), Policía Municipal, así como elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

El caso es investigado por el personal de la Vicefiscalía General Regional con sede en Carmen, de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).