jueves, julio 30, 2026
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TRAS EL V INFORME DE LAYDA DEL CAMPECHE DONDE TODO FUNCIONA, REGRESARÁ LA REALIDAD DEL RETROCESO ECONÓMICO E INSEGURIDAD | Por: FIA

En la sección denominada Huay Nius de Azteca Uno, Fuerza Informativa Azteca (FIA) indicó que el V Informe de Layda Sansores será un discurso de varias horas sobre un Campeche donde todo avanza, funciona, es mágico y perfecto, pero luego se regresará a la realidad donde la inseguridad sigue preocupando a muchos ciudadanos, el turismo permanece estancado y la economía aprieta el bolsillo de miles de familias.

Aseveró: “Luego se acaba el discurso y regresa la realidad: la inseguridad sigue siendo motivo de preocupación para muchos ciudadanos, el turismo sigue estancado y no termina de despegar como se promete y la economía sigue apretando los bolsillos de miles de familias”.

Y FIA analizó sin filtros, porque, recalcó, entre los aplausos y la realidad suele haber varios kilómetros de distancia: “En turismo ya no se presumen logros, sino se recogen migajas a causa de la inseguridad y la falta de difusión, y la ocupación hotelera ha ido en picada con Adda Solís al frente de la secretaría del ramo, pues en enero último registraba 54.5%, al siguiente mes bajó a 47, en marzo a 43.3, en mayo cayó a 26.5, según Datatur”.

A este paso, sentenció, ya no habrá que promocionar a Campeche como destino turístico, sino como el museo de promesas incumplidas. Eso sí, en el discurso, todo está lleno, lástima que los hoteles cuentan otra historia.

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