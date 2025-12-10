MUERTE DE TRABAJADOR EN ATASTA EXPONE LA CADENA DE NEGLIGENCIAS QUE PEMEX SIGUE IGNORANDO: VALDERRABANO TACÚ

El dirigente sindical Manuel Valderrabano Tacú explicó que el trabajador fallecido en la planta de Atasta no pertenecía al Sindicato Nacional de Trabajadores Especializados, sino que era personal de confianza de la empresa E.P.T., procedente de Veracruz. Afirmó que no era originario de la localidad y que formaba parte del personal que la compañía traslada para labores específicas dentro de la instalación.

Valderrabano detalló que el incidente no ocurrió por el impacto de una válvula, sino debido a la descompresión de la línea. Un espárrago salió disparado con fuerza y golpeó al técnico durante sus actividades en el área asignada. Indicó que la presión en esos equipos alcanza niveles altos y que el golpe resultó fatal. Señaló que existe hermetismo en torno a la zona exacta del accidente y que la información fluye con dificultad debido a la naturaleza de estos casos.

El representante sindical recordó que la planta acumuló una explosión y otros accidentes recientes. Afirmó que esos hechos derivan de la falta de mantenimiento, situación atribuida a un contrato detenido por falta de pago. Insistió en que la ciudadanía de la Península de Atasta y las autoridades de todos los niveles conocen estos problemas, pero nadie interviene. Resaltó que quienes hablan públicamente sobre estas fallas enfrentan riesgos personales, razón por la que muchas irr