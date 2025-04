NO HAY DOCUMENTO LEGAL QUE AVALE LA CONTRATACIÓN DE LOS 120 EXTRABAJADORES: CEVASTIÁN YAM

“No hay un documento legal del Ayuntamiento de Hecelchakán, ni del Cabildo, que avale la contratación de los más de 120 extrabajadores que han protestado en Palacio Municipal, provocado destrozos y cortaron la energía eléctrica”, afirmó el alcalde de ese Municipio, Cevastián Yam, quien dijo que hay un cauce legal para demostrarlo

De las demandas que han interpuesto los extrabajadores, dijo es un tema que enfrenta el área jurídica de la Comuna.

El alcalde reiteró que “el Cabildo anterior no autorizó, no aprobó la contratación de 120 extrabajadores, no hay proceso legal y, por lo tanto, fue un procedimiento ilegal, pero ellos tendrán la oportunidad de comprobar que así fue”.

“No hay acta de Cabildo que apruebe la entrada de esos extrabajadores. Eso fue ilegal y es lo que puedo comentar, porque tampoco me corresponde determinar si están o no en lo correcto”, planteó el alcalde.

Además, Cevastián Yam puntualizó que la Comuna de Hecelchakán no tiene la solvencia económica para pagar esos 120 salarios y prestaciones.

El munícipe dijo que no está en contra de las manifestaciones que puedan realizar. “Ellos fueron, se manifestaron, cortaron la energía eléctrica, rompieron puertas y estamos respondiendo legal y jurídicamente contra quienes invadieron el Ayuntamiento. Hay denuncias presentadas”.