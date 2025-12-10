DERECHOHABIENTES DENUNCIAN DESABASTO DE MEDICINAS EN EL ISSSTE 

LAMENTAN QUE SHEINBAUM INCUMPLA SU COMPROMISO

Derechohabientes del Issste señalaron que el desabasto de medicinas persiste en diversas clínicas, afectando a quienes requieren tratamientos para presión arterial, colesterol, diabetes y cuadros infecciosos. Usuarios afirmaron que deben acudir cada semana para preguntar si llegó su medicamento, situación que complica su salud, como si las enfermedades pudieran esperar.

Mientras directivos del Issste y autoridades estatales aseguran que el surtimiento alcanza un 97%, los testimonios recabados por TRIBUNA evidencian condiciones distintas. Personas consultadas, que solicitaron anonimato por temor a represalias, explicaron que desde hace años enfrentan el mismo problema y no observan mejoras reales.

Los afectados lamentaron que la presidenta Claudia Sheinbaum no haya cumplido su compromiso de resolver el desabasto, situación que perjudica a quienes dependen de tratamientos continuos y no pueden interrumpir sus medicinas.