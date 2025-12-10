SOCIOS DE MOVIBÚS COMPRARON CAMIONES CON CRÉDITO A 7 AÑOS DE BANCAMPECHE: LARRACILLA

El Estado plantea previsión de $40 millones para comprar más autobuses y dar servicio donde el particular no pueda, expone

San Francisco de Campeche.- El secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, dio a conocer que los socios de Movibús Campeche adquirieron los camiones del Ko’ox mediante un crédito de Bancampeche, con tasa fija del 15.5% y temporalidad a 7 años (con 84 “amortizaciones”), por lo cual el Estado, las instancias no van a asumir a fondo perdido.



Se trata de un crédito donde hay garantías tanto personales, de personas físicas o morales en razón de hipotecas (los socios firmaron como obligados solidarios para responder con su patrimonio), como “naturales”, que son las facturas de los camiones y la firma de los concesionarios como obligados solidarios.



Reveló que hacen una previsión en el presupuesto 2026 a consideración de una inversión estatal de 40 millones de pesos, para comprar más autobuses y el Estado pueda entrar a prestar servicio en condiciones donde el particular (Movibús) no lo pueda dar.



De la gratuidad, Larracilla Pérez expuso que va en razón al número de pasajeros que concluye tanto Movibús como la Artec (Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche) para hacer una conciliación sobre cuántas personas, y de forma paramétrica estamos hablando de un gasto de 40 millones de pesos mensuales.