MUCHOS CHIAPANECOS “APARECEN” EN LA CIUDAD VENDIENDO DIVERSOS PRODUCTOS PERO SON VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN LABORAL, DENUNCIAN

El presidente de la Unión de Colonias, Barrios y Ejidos de Campeche, Querubín Peralta Ramos, denunció que muchísimas personas provenientes de Chiapas que son traídas a vender productos, entre ellos religiosos, en el centro y distintas zonas de la ciudad son sometidas a condiciones laborales extremas, las cuales reciben apenas 150 pesos diarios mientras trabajan desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, incluso cargando niños, y los tienen en casas alquiladas en condiciones precarias.



“Vienen porque en Chiapas la situación está difícil y buscan sobrevivir, pero las condiciones en que trabajan son infrahumanas, pues hay una persona que cuando viene trae entre 15 y 20 familias a trabajar”, indicó.



El dirigente vecinal agregó que la afluencia de vendedores foráneos ha aumentado notablemente, con comerciantes que ofrecen desde artículos religiosos hasta ropa artesanal y algodón, utilizando carritos conocidos como “diablitos” o parrillas improvisadas.

Peralta Ramos llamó a las autoridades a intervenir para garantizar condiciones dignas de trabajo y regular la venta ambulante, a fin de proteger tanto a las familias que llegan de otros Estados como a los comerciantes locales.