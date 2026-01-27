“LOS HIJOS DE AMLO HAN CREADO UNA RED DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS SIN PRECEDENTE”: FIA

Fuerza Informativa Azteca (FIA) expone que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy, Bobby y José Ramón López Beltrán, son señalados por presuntamente haber construido una red de tráfico de influencias y negocios ilegales multimillonarios, sin claridad sobre el origen de los recursos que sostienen su estilo de vida. El reportaje coloca a Andy López Beltrán como una figura con fuerte peso político, a quien investigaciones periodísticas vinculan con el llamado huachicol fiscal, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por presunto contrabando de combustible y tráfico de influencias, presentada en septiembre pasado, sin información pública sobre avances en la investigación.

La investigación también señala a Bobby López Beltrán por presuntos audios y documentos que lo relacionan con la asignación de contratos para obras ferroviarias como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, este último marcado por un descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre que dejó víctimas mortales. En el caso de José Ramón López Beltrán, se recuerda la polémica de la Casa Gris en Houston, propiedad de un directivo de una empresa contratista de Pemex, así como su constante presencia en entornos de lujo. FIA sostiene que existen audios, contratos y denuncias que documentan estos señalamientos, sin que hasta ahora se conozcan acciones legales contundentes.