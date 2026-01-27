NO HUBO PRUEBAS, TODO FUE UN ESPECTÁCULO MEDIÁTICO, AFIRMA JOSÉ ABUD FLORES, EXRECTOR DE LA UACAM: UNOTV

El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Abud Flores, afirmó que el proceso en su contra estuvo marcado por irregularidades y por un “espectáculo mediático” que, dijo, dañó no solo su imagen y la de su familia, sino también a la comunidad universitaria. En entrevista para Uno TV, sostuvo que durante su detención no existió evidencia que sustentara las acusaciones, al señalar la ausencia del Ministerio Público, de peritos y de pruebas documentales, además de que las cámaras corporales de los agentes no aportaron elementos. Precisó que la acusación se sostiene en la presunta localización de 5.24 gramos de cocaína, sin que hasta ahora se haya presentado evidencia material.

Abud Flores relató que los hechos ocurrieron tras una supuesta llamada anónima y que su vehículo fue retirado del lugar sin que se aplicaran los protocolos legales correspondientes. Señaló que nunca volvió a ver la camioneta mientras fue detenido y que no se acreditó de manera formal la existencia ni el tipo de sustancia que se le atribuye. A pesar de ello, indicó que fue vinculado a proceso, lo que calificó como una situación injusta ante la falta de pruebas claras.

NO REGRESARÉ A LA RECTORÍA BAJO ESTAS CONDICIONES

El exrector sostuvo que no tiene intención de regresar a la rectoría ni a la universidad mientras no exista un desagravio por los hechos ocurridos. Afirmó que su salida se dio en un contexto de presiones externas y de intentos por someter a la institución a intereses ajenos a la vida universitaria, lo que vulnera la autonomía. Indicó que continuará su labor académica fuera de Campeche y que solo volvería a la UACAM como universitario, no para ocupar nuevamente el cargo de rector.