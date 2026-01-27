EL CASO JORGE LUIS GONZÁLEZ REFLEJA REPRESIÓN, NO CENSURA, POR EL GOBIERNO DE LAYDA SANSORES: CIRO

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el periodista Ciro Gómez Leyva abordó el caso del periodista campechano Jorge Luis González Valdés, quien enfrenta procesos judiciales que, de acuerdo con el señalamiento, buscan sancionar opiniones críticas al gobierno estatal.

En la conversación, Gómez Leyva afirmó que lo ocurrido en Campeche no es censura, sino represión, y sostuvo que tanto el gobierno estatal como el Poder Judicial han intentado “hacer pedazos” al comunicador, quien —dijo— continúa dando la batalla.

Por su parte, González Valdés afirmó que se encuentra lastimado y acusó abusos del Poder Judicial para castigar a quienes no comparten la postura del gobierno encabezado por Layda Sansores.



El periodista señaló que los procesos en su contra forman parte de un clima de acøsø y persecución, y criticó la falta de intervención de instancias federales y de organismos de derechos humanos. También cuestionó los comunicados oficiales emitidos por el gobierno estatal, al considerar que confirman la existencia de estas acciones.

Finalmente, González Valdés llamó a enfrentar al poder y alzar la voz, al advertir que, de no hacerlo, la situación que —según dijo— se vive en Campeche no se corregirá.