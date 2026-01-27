MÉXICO AFIRMA ENTREGA VOLUNTARIA DE RYAN WEDDING; SU ABOGADO SOSTIENE QUE FUE DETENIDO ¿QUIÉN DICE LA VERDAD?

El abogado Anthony Colombo, defensor del canadiense Ryan James Wedding, aseguró que su cliente no se entregó voluntariamente, sino que fue arrestado, y calificó como inexacta cualquier versión que sostenga lo contrario.

“No se entregó, fue arrestado. Cualquier versión que el gobierno de México trate de difundir, de que se entregó, es inexacta”, declaró el abogado, luego de que Wedding se declarara no culpable ante autoridades estadounidenses.

Las declaraciones contrastan con la versión del gobierno mexicano, que sostiene que Wedding se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México, versión que fue presentada públicamente la semana pasada.

Este martes 27 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la información recibida por México señala una entrega voluntaria y afirmó que no entrará en polémica con el director del Federal Bureau of Investigation.

“No tenemos por qué mentir, le creemos a la embajada”, expresó la mandataria, al señalar que la autoridad estadounidense informó oficialmente a México que se trató de una entrega voluntaria.

Sheinbaum agregó que, al momento de los hechos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el gabinete de Seguridad realizaban operativos de búsqueda del presunto criminal, aunque reconoció que existen versiones distintas sobre cómo ocurrió la detención. Asimismo, negó que la imagen difundida sobre la supuesta entrega haya sido generada con inteligencia artificial, como señaló CBC News.