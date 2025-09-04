“LEY DE EXPROPIACIÓN ES UNA AMENAZA A LA PROPIEDAD PRIVADA, MI PATRIMONIO ES LÍCITO”: ALEJANDRO MORENO

En una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, denunció que la llamada “ley alito”, aprobada en el Congreso de Campeche a propuesta del Ejecutivo estatal, representa un atropello contra la ciudadanía y un intento de intimidación política. La reforma permite al gobierno estatal expropiar predios particulares considerados de utilidad pública con apenas cinco días para que los afectados defiendan su patrimonio. Moreno aseguró que esta medida busca amedrentar a la oposición y recordó que todo su patrimonio está acreditado legalmente, por lo que continuará la defensa en tribunales nacionales e internacionales.

El dirigente priista advirtió que la iniciativa ha causado indignación social y comparó la medida con los procesos de expropiación en Venezuela bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Señaló que lo ocurrido en Campeche podría replicarse en el resto del país, amenazando directamente la propiedad privada de los ciudadanos, y acusó a Morena de actuar de forma corrupta y autoritaria. Además, adelantó que dará a conocer información sobre presuntos actos de corrupción del actual gobierno de Campeche, al que acusó de operar con cinismo y de romper el régimen democrático en México.