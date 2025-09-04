COPARMEX CAMPECHE EXIGE REVISIÓN DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN POR AFECTAR DERECHOS Y PATRIMONIO CIUDADANO

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Campeche fijó su postura ante las recientes reformas a la Ley de Expropiación y las limitaciones al derecho de propiedad en el estado, advirtiendo que estas modificaciones pueden generar un escenario de inseguridad jurídica y afectar el patrimonio de las familias campechanas.

El organismo empresarial subrayó la importancia de abrir un diálogo abierto y constructivo entre autoridades y sector privado para encontrar soluciones que protejan tanto los intereses de la ciudadanía como de los empresarios. En su pronunciamiento, la COPARMEX advirtió que las disposiciones actuales de la ley pueden provocar desigualdad jurídica y conflictos de interés, además de dejar en estado de indefensión a los propietarios de bienes muebles e inmuebles.

Entre los puntos más críticos que señalan se encuentran la limitación de vías jurídicas para defender derechos, la reducción de tiempos para presentar alegatos, la notificación a través del Periódico Oficial —lo cual consideran ineficaz en la era digital—, y el empoderamiento excesivo del Ejecutivo estatal en la toma de decisiones. Asimismo, alertaron que la ocupación inmediata de bienes sin respetar los plazos de inconformidad y el hecho de que la indemnización quede bajo la determinación de la Secretaría de Finanzas puede vulnerar la imparcialidad del proceso.

Finalmente, COPARMEX Campeche hizo un llamado respetuoso a las autoridades estatales a reflexionar sobre la aplicación de esta ley y revisar de manera conjunta los artículos cuestionados, a fin de garantizar la protección del patrimonio de los ciudadanos y sentar bases para un futuro próspero y justo en el estado.