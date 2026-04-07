“¿DÓNDE ESTÁ LA SEGURIDAD?”, “LE QUEDÓ GRANDE EL CARGO A MARCELA”; ARRECIAN CRÍTICAS CONTRA LAYDA SANSORES POR VIOLENCIA E INCONFORMIDAD CIUDADANA

“Pues dónde está esa seguridad, porque no se nota”, “Dirás el Estado más inseguro que cada 24 horas o al día sucede mu3rt3, robo, entre otros, porque la seguridad de los policías no se está llevando a cabo bien; felicidades gobernadora, logró que Campeche sea inseguro desde que entró en su gestión en la 4T de Morena”, “Pues sí en seguridad pero de ella, porque en Carmen está terrible la seguridad”, “Seguridad para sus allegados escoltas, para sus allegados y ∆rm∆s buenas para los que cuidan a sus allegados y sueldos buenos para los que cuidan a sus allegados”, “Jajajajaja utaaa cada día está peor esta doña y la caballona peor” y “A Marcela le quedó enorme el cargo… jajajaja”, respondieron cibernautas a Layda Sansores, tras afirmar que Campeche está entre los Estados que más invierte en seguridad.

La desconfianza en la Administración laydista quedó de manifestó en comentarios como: “En seguridad de los políticos jajajaja”, “Sí lo invierte pero engordando los bolsillos de los que lo tienen en la mano, porque todo se lo roban, la seguridad está por los suelos empezando con los mandos de alto rango, no tienen ni saben lo que es seguridad”, “Una cosa es inversión y otra cosa son los resultados,, capichiiiiiii”, “Son unos sin vergüenzas, tanto que criticaron ese edificio ahora van a remodelarlo para entregarlo como nuevo, otra vez a maquillar facturas y hacer creer que ellos lo construyeron” y “Pon a tu gente a trabajar, deja de estar reparando edificios que para eso están las constructoras, el Estado es pésimo en seguridad”.

No faltaron críticas directas contra la mandataria: “A$co de gobernadora, la peor porquería que pudo tener el Estado” y “Señora gobernadora deje de agarrar dinero a la maña que andan en Chilan Balan con los policías y la judicial”, tampoco las advertencias contra Morena: “El pueblo lo está pensando, quién sabe qué pasará el día de las votaciones, creo que ya no van a repetir lo mismo, el pueblo ya cambió…”.

Hubo quien le recalcó: “Y en Ciudad del Carmen, m∆t∆n a la hora que se les da la gana, y cero ceeero detenidos”, también le expresaron dudas sobre su honestidad con: “Pues si es el Estado que más invierte en seguridad, algo no le está funcionando, su secretaria de Seguridad, por ejemplo, su mal adiestramiento a sus policías que sólo se dedican a levantar infracciones y no están en las colonias donde realmente se requiere de la protección a la ciudadanía”, y “Para Laydita que está filmando una telenovela, ya llegará el karma, va saber lo que es amar a Dios en tierra de indios”.

Un cibernauta se sinceró y le escribió: “Me arrepiento de votar a favor de usted señora, pero lo que ha estado haciendo ya no más… Todos los directores y secretarios haciendo de las suyas. Este año nos part¡er0n la madre con la devolución del ISR, dígame dónde queda todo ese dinero que nos quitan… Sólo se dedican a chingar y quitar, no es justo, en serio”.