lunes, abril 6, 2026
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FALTA MUCHA PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NO MARGINAR EL NOMBRE DE CARMEN: ILIANA HERRERA

Hace falta impulsar y darle mayor proyección a Ciudad del Carmen como destino turístico, pues en la promoción del Estado de Campeche no se le menciona directamente ni a Isla Aguada, lo que limita su posicionamiento a nivel nacional e internacional, criticó Iliana Janeth Herrera Pérez, representante del sector hotelero en la ciudad.

Aseveró que falta mucha promoción turística, pues actualmente la difusión se centra en otros puntos del Estado como la capital o Calakmul, mientras Carmen no aparece de manera clara en campañas nacionales, lo que genera confusión entre los potenciales visitantes.

Herrera Pérez señaló que incluso en espacios como el aeropuerto, donde se proyectan 2 segundos de imágenes del Estado, no se especifica que los atractivos corresponden a Ciudad del Carmen o Isla Aguada, lo que impide posicionarlo correctamente.

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