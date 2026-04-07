TREN MAYA PIERDE CASI DIEZ MILLONES DE PESOS DIARIOS EN MÉXICO

El Tren Maya enfrenta un escenario financiero adverso al registrar pérdidas cercanas a los diez millones de pesos diarios, de acuerdo con información difundida por el medio El Financiero. Los datos señalan que, al cierre de dos mil veinticinco, el proyecto ferroviario no ha logrado equilibrar sus ingresos frente a los costos de operación.

Las cifras indican que las pérdidas anuales superan los tres mil seiscientos millones de pesos, lo que refleja un incremento respecto al año previo, cuando los números rojos rondaban los siete millones de pesos diarios. Este aumento se atribuye principalmente al encarecimiento de la operación, cuyos costos han crecido a un ritmo mayor que los ingresos generados por el servicio.

Entre los factores que influyen en este desempeño se encuentra la baja afluencia de turistas internacionales, considerados clave para la rentabilidad del proyecto, así como el aumento en gastos operativos. A pesar del respaldo gubernamental mediante subsidios, el sistema ferroviario continúa sin alcanzar el punto de equilibrio financiero.

Fuente: El Financiero