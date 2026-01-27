¡DONALD TRUMP QUIERE CON EL CONSEJO DE PAZ, SUSTITUIR A LA ONU! | Por: Locutor René Narváez Lozada “La voz de México”

* Las ambiciones de DONALD TRUMP al igual que sus LOCURAS no tienen límites.

* TRUMP QUIERE SER EL MÁXIMO LÍDER Y DIRIGENTE DEL MUNDO

* ⁠Por otra parte. El Consejo de Paz propuesto: Saben ustedes ¿Cómo funcionaría, quién participa y por qué genera controversia con la ONU?

Sería interesante saber que es “el Consejo de Paz” propuesto por Donald Trump mismo que nada tonto y ambicioso de poder como él es “él se auto propone para ser el máximo dirigente o el que lo represente” (nada tonto ¿No creen? ) y cuya organización u organismo contaría con capacidad de decisión inmediata, incluso coercitiva y bélica- es decir de guerra y que funcionaria como un órgano internacional y quién participaría como un interventor o intercesor de asuntos exteriores internacionales, lo qué preocupa a muchos países del mundo entero y genera controversia con el organismo internacional llamado la ONU ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.

Se dice que “El Consejo de Paz”de Donald Trump, de acuerdo a lo que él propone “es una iniciativa personal, que según el, solo busca intervenir más rápidamente que la ONU y tomar decisiones contundentes y efectivas para mediar “en conflictos internacionales” y con ello se buscaría “promover La Paz y estabilidad global” sobre todo y especialmente en zonas actualmente de guerra activa como lo son “la Franja de Gaza en Medio Oriente”. ¿Como ven ustedes?

Se considera que “La principal idea es crear un organismo que realice y especialmente complemente lo que le falta a la ONU, para “supuestamente ayudar” Pero con una misión y visión y desde luego con un enfoque más 1.- Claro 2.- Rápido y 3.- Efectivo.

Ustedes se preguntarán

¿Quiénes lo respaldan al CONSEJO DE PAZ?

¡FÍJENSE USTEDES! que hasta ahora, hay ya más de 19 países que han manifestado interés y confirmado su participación o voluntad en adherirse y unirse “al Consejo de Paz”

– Les nombraré a los primeros Países firmantes y con manifiesta voluntad de adhesión con fecha a partir de este mes enero de este inicio de año 2026

1. – Israel

2.- Pakistán

3.- Arabia Saudita

4.- Turquía

5.- Qatar

6.- Emiratos Árabes Unidos

7.- Jordania

8.- Uzbekistán

9.- Hungría

10.- Polonia

11. – Argentina

12.- Paraguay

13.- Armenia

14.- Azerbaiyán

15. – Bielorrusia

16. – Kazajistán

17.- Mongolia

18.- Kosovo

19.- Vietnam

* Además de otros países que han expresado interés de adhesión, tales como

1. – Colombia

2.- – Chile

3.- Algunos estados de Asia Central y Oriente Medio

¿Cómo pretenden que funcione EL CONSEJO DE PAZ?

El Consejo de Paz estaria como al principio señale presidido por @ el creador del mismo Mr. Donald Trump”

Sin duda /su propuesta de inicio pretende que le otorguen 1.- Amplias facultades para definir la agenda y tomar decisiones. 2.- La membresía estará abierta a países que firmen la carta fundacional y que obligatoriamente acepten condiciones específicas obligatorias como son un pago inicial de $5 millones de dólares así como cuotas anuales y cuotas adicionales para asuntos que surjan como imprevistos.

“El Consejo de paz propuesto por Donald Trump” enfrenta desde su inicio y presentación del mismo con:

Críticas y controversias.

I.- Como era de esperarse la iniciativa de Trump ha generado una total preocupación entre los estados afiliados y aliados que son tradicionales de la ONU, y que con toda lógica humana son los que temen que se debilite el actual papel del “Consejo de Seguridad” y que desde luego con ello se fragmente los esfuerzos diplomáticos de todos los países miembros involucrados.

II.- Los estados inconformes y críticos de esta iniciativa, también “cuestionan la legitimidad del Consejo y ponen en la mesa lo peligroso que puede ser y su posible impacto en el sistema multilateral del mundo”

III.- La propuesta de “EL CONSEJO DE PAZ” propuesto por Donal Trump hacen visible su deseo manifestó de convertirse en el poderoso ciudadano del mundo como líder mundial “cuya fuerza y poder lo convertirían en una figura apocalíptica bíblica como el mismo anticristo”… ¡Ay nanita!!!