GOBIERNO DE CAMPECHE TILDA DE MENTIRA REPORTAJE DE EL UNIVERSAL SOBRE CENSURA, ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACOSO A LA PRENSA

El Gobierno del Estado de Campeche calificó como falsas las afirmaciones contenidas en el reportaje de El Universal “Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores”, al asegurar que en la entidad no existe censura ni persecución contra periodistas. El posicionamiento fue firmado por Walther David Patrón Bacab, titular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno estatal, quien sostuvo que nunca se ha prohibido el periodismo crítico ni se han ordenado cierres de medios, y que la crítica al poder es parte esencial de la vida democrática en Campeche.

En respuesta a los señalamientos sobre la desaparición de medios impresos, el Gobierno afirmó que estos cierres obedecen a cambios estructurales del mercado, transformaciones tecnológicas y a la pérdida de esquemas de financiamiento ligados a grupos políticos del pasado, y no a decisiones del Ejecutivo. También rechazó que las sanciones a comunicadores tengan relación con su labor informativa, al argumentar que fueron determinadas por autoridades electorales y judiciales autónomas por expresiones consideradas misóginas u ofensivas, no por ejercer la crítica periodística.

El Ejecutivo estatal negó además cualquier intromisión en la Universidad Autónoma de Campeche y reiteró que respeta plenamente su autonomía, así como los procesos legales que competen a otras instancias. En el documento también condenó representaciones ocurridas durante el Sábado de Bando del Carnaval que trivialicen la violencia o revictimicen a personas, y aseguró que el Gobierno de Campeche respeta y acata las resoluciones judiciales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tiempo que llamó a no confundir procedimientos legales con supuestas intenciones de censura política.