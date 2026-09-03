AYUNTAMIENTO PRIORIZA LA INTEGRIDAD DE LOS CAMPECHANOS ANTE CAMBIO DE SEDE DE LA FERIA

La integridad de los ciudadanos será el principal criterio para autorizar la instalación de los juegos mecánicos en la nueva sede de las ferias de San Román y San Francisco, afirmó el secretario del Ayuntamiento de Campeche, Vicente Exiquio Cruz Ramírez, al informar que se solicitó un dictamen técnico para determinar la viabilidad del terreno.

Explicó que, como parte de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, ya fue entregado el estudio de mecánica de suelos. En respuesta, el municipio proporcionó la información relacionada con el peso y las dimensiones de cada uno de los juegos mecánicos para que especialistas evalúen si pueden instalarse sobre la avenida Francisco I. Madero sin representar un riesgo para la población.

El funcionario indicó que el Ayuntamiento solicitó formalmente un dictamen que confirme si existen las condiciones necesarias para colocar las atracciones con plena seguridad para los asistentes.

Respecto al cambio de sede de la feria, reconoció que la decisión ha generado afectaciones a la movilidad; sin embargo, informó que, en coordinación con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, se diseñó un operativo para reducir al mínimo las complicaciones viales y garantizar el desarrollo de esta tradicional celebración.

Finalmente, pidió la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante los días de la feria, con el propósito de preservar esta tradición sin comprometer la integridad de los asistentes.