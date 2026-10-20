BAJO EL MANDO DE VÍCTOR HERNÁNDEZ, EL CECYTEC FESTEJA COMO “LA MEJOR PREPA” PERO CON ESCUELAS CAYÉNDOSE A PEDAZOS

Víctor Javier Hernández Ponce, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (Cecytec) tiene las escuelas en el abandono, denunciaron padres de familia.

La institución, recalcaron, está festejando su aniversario 32 con uniforme nuevo que dice “Somos la mejor prepa”, pero no tiene climas, ni luz, ni agua, en algunos planteles hay camionetas “tiradas” y sin placas, así como piso de salones con ladrillos faltantes.

Padres y alumnos indignados enviaron fotos que exhiben que Hernández Ponce está más preocupado en tomarse fotos para su campaña política, que en mejorar las instalaciones de los planteles.