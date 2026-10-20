MARINA CIERRA PUERTOS DE CAMPECHE Y OTROS ESTADOS POR EVENTO DE NORTE FUERTE A MUY FUERTE

La Secretaría de Marina informó el cierre del puerto de Campeche a la navegación de embarcaciones mayores y menores, debido a las condiciones meteorológicas provocadas por un evento de Norte fuerte a muy fuerte en el Golfo de México.

La medida también afecta a otros puertos de la región. En Veracruz, permanecen cerrados a embarcaciones mayores los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y Alvarado; mientras que en Tabasco, Frontera y Sánchez Magallanes presentan la misma restricción.

Para embarcaciones menores, los cierres incluyen La Pesca, Puerto Matamoros y Vicente Guerrero, en Tamaulipas; Veracruz, Coatzacoalcos, Alvarado, Tamiahua, Tecolutla, Cazones, Nautla, Tonalá y Balzapote, en Veracruz; Frontera y Sánchez Magallanes, en Tabasco; así como Puerto Morelos, en Quintana Roo.

La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada y extremar precauciones en actividades de navegación, pesca, turismo, deportes acuáticos y zonas de playa ante las condiciones del tiempo.