UNA REFACCIONARIA Y UNA LONCHERÍA TAMBIÉN CIERRAN EN LA CIUDAD CAPITAL… ¡Y AUMENTA EL DESEMPLEO!

San Francisco de Campeche.- La falta de liquidez, de inversión pública y privada y de empleo trae como consecuencia bajas ventas en los comercios, los cuales, ante la falta de ingresos para solventar gastos de operación, servicios como la luz y prestaciones laborales, se ven obligados a cerrar, como ahora ocurrió con una refaccionaria y una lonchería ubicadas una cerca de la otra, en el cruce de la avenida Colosio con Allende.

Estos lamentables casos dejan en evidencia, una vez más, que la crisis económica persiste y no distingue entre tamaños ni giros de negocios, pese a que el discurso oficial insista en que “vamos bien”.

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