ALCUDIA EVITA HABLAR DE SUS ASPIRACIONES PERSONALES Y ASEGURA QUE SOLO ESTÁ ENFOCADO EN EL PODER JUDICIAL

San Francisco de Campeche.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, Juan Pedro Alcudia Vázquez, evitó pronunciarse sobre sus aspiraciones personales y aseguró que actualmente su prioridad es fortalecer al Poder Judicial y cumplir con las responsabilidades de su cargo.

Cuestionado sobre cómo podría afectar sus aspiraciones una eventual sanción por violencia política en razón de género, derivada de la denuncia presentada por la diputada del PRI, Delma Rabelo Cuevas, el magistrado respondió que las instituciones están por encima de los intereses personales y rechazó especular sobre escenarios futuros.

“Las aspiraciones personales aquí no juegan y hoy, fíjate, si yo empiezo a futorear y a pensar, me voy a confundir”, expresó.

Alcudia Vázquez insistió en que su atención está puesta en mejorar el funcionamiento del Poder Judicial de Campeche, para que sea una institución más sólida y brinde un mejor servicio a la ciudadanía.

“Yo lo que necesito es estar todos los días para lo que la gente me paga”, afirmó, al reiterar que su encomienda es contribuir a generar paz y bienestar desde el Poder Judicial.