LAYDA NO ATIENDE A HOPÉLCHÉN, DONDE PERSISTEN APAGONES Y LA OBRA ELÉCTRICA NO AVANZA, DENUNCIAN

—Los “cortes” duran entre 12 y 24 horas y queman equipos de bombeo de agua potable.

Hopelchén.- Los anuncios de inversión en infraestructura eléctrica para Campeche contrastan con las necesidades de Hopelchén, donde las comunidades enfrentan “cortes” o apagones de entre 12 y 24 horas, que además queman las bombas que distribuyen agua potable, denunció el diputado Miguel Pool Alpuche, quien reclamó mayor atención de la gobernadora Layda Sansores San Román.

Hace unos días, la mandataria recibió a la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, quien, en un evento en Carmen, anunció una inversión de 2 mil 400 millones de pesos para obras de infraestructura, modernización de la red y reducción de los llamados “bajones de luz” en el estado.

Sin embargo, de acuerdo con el legislador, las comunidades cheneras siguen esperando soluciones, pese a las gestiones y exhortos que ha realizado ante el Congreso del Estado para atender las deficiencias en el suministro y la falta de infraestructura eléctrica.

Como ejemplo, Pool Alpuche señaló que a principios de este año se anunció la ampliación de la red desde Chunchintok hasta Ukum, en la ruta de Los Chenes, pero solo comenzaron los trabajos de limpieza del trayecto y no se concretó la instalación anunciada.

Según su denuncia, allí comenzó y se detuvo el proyecto, dejando pendiente una obra necesaria para mejorar el servicio en esta zona del municipio.

El diputado también advirtió que las familias enfrentan cobros elevados pese a recibir un suministro inestable, situación que, junto con las prolongadas interrupciones, afecta la economía de los hogares cheneros.

Ante este panorama, pidió a Sansores San Román dar seguimiento a las necesidades de Hopelchén y gestionar respuestas concretas ante la CFE, cuyos anuncios aún no se reflejan en una mejora del servicio.